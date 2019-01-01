8 дней. Сезон 1. Серия 7
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8 дней (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2019, 8 Tage
Фантастика, Драма18+

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О сериале

Атмосферный немецкий сериал о восьми днях, в течение которых человечество пытается предотвратить неминуемую гибель от приближающегося к планете астероида. Это не обычная история о выживании семьи в условиях катастрофы, а психологически достоверное и жуткое зрелище.

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Страна
Германия
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb