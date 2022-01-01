Оружейный Барон - Top Hunter - (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

На самом деле я никакой не "барон". Это такой шаблон, штамп для привлечения внимания молодого поколения. Почему мы так назвали этот проект? Больше 20 лет назад меня взяли на работу в оружейный магазин в Костроме. И тогда я сразу понял, что это надолго. Оружейный мир, охота, рыбалка - вызывают у меня трепет и по сей день. Инстинкт добытчика и времяпрепровождения настоящего мужчины - вот, что всегда будет иметь особое значение для меня. И именно поэтому я с досадой наблюдаю за тем, как интерес подрастающего поколения сильно перекашивается в сторону компьютерных игр и виртуального мира. Моя мечта - попробовать вернуть этот баланс в сторону реальной мужской активности.



