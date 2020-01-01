68 Виски. Сезон 1. Серия 9
Wink
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68 Виски
1-й сезон
9-я серия

68 Виски (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

8.62020, 68 Whiskey
Драмы, Военные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Группа военных медиков живут и работают на специальной базе «Приют», расположенной в Афганистане. Восемь мужчин и восемь женщин — они совершенно разные, но вынуждены работать вместе, чтобы поддерживать сослуживцев и себя.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.9 IMDb