68 Виски (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
8.62020, 68 Whiskey
Драмы, Военные18+
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Сюжет
Группа военных медиков живут и работают на специальной базе «Приют», расположенной в Афганистане. Восемь мужчин и восемь женщин — они совершенно разные, но вынуждены работать вместе, чтобы поддерживать сослуживцев и себя.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыВоенные, Комедии, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- МЛРежиссёр
Майкл
Леманн
- ДПРежиссёр
Дэвид
Петрарка
- СКАктёр
Сэм
Кили
- ДТАктёр
Джереми
Тарди
- ГГАктриса
Гейдж
Голайтли
- КРАктриса
Кристина
Родло
- БРАктриса
Бэт
Рисграф
- ЛТАктёр
Ламонт
Томпсон
- ДТАктёр
Дерек
Телер
- НКАктёр
Николас
Кумбе
- УЭАктёр
Усман
Элли
- ЛХАктёр
Линк
Хэнд
- ДХСценарист
Дэйв
Холстейн
- ИВМонтажёр
Иван
Виктор
- ДГМонтажёр
Джоэль
Гудман
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс