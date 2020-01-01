68 Виски (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Группа военных медиков живут и работают на специальной базе «Приют», расположенной в Афганистане. Восемь мужчин и восемь женщин — они совершенно разные, но вынуждены работать вместе, чтобы поддерживать сослуживцев и себя.



Сериал 68 Виски 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.