68 Виски. Сезон 1. Серия 2
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68 Виски (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.62020, 68 Whiskey
Драмы, Военные18+

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О сериале

Группа военных медиков живут и работают на специальной базе «Приют», расположенной в Афганистане. Восемь мужчин и восемь женщин — они совершенно разные, но вынуждены работать вместе, чтобы поддерживать сослуживцев и себя.

Сериал 68 Виски 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Военные, Комедии, Драмы
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.9 IMDb