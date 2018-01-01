6 - 9 месяцев. Серия 9
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До 1 года (сериал, 2018) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

2018, 6 - 9 месяцев. Серия 9
Воспитание детей0+

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Сюжет

Ребенок научился сидеть, а его глаза постоянно впитывают все что его окружает, что рядом обязательно тянется в рот. Внутренний учитель просит постоянного исследования и порой это нарушает сон. Знания о том, как выравнить режим и организовать среду помогут родителям меньше уставать.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Воспитание детей

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