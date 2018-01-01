До 1 года (сериал, 2018) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн

Сюжет

Ребенок научился сидеть, а его глаза постоянно впитывают все что его окружает, что рядом обязательно тянется в рот. Внутренний учитель просит постоянного исследования и порой это нарушает сон. Знания о том, как выравнить режим и организовать среду помогут родителям меньше уставать.



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