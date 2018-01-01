5 лет (сериал, 2018) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Вот и пролетели первые 5 лет жизни ребенка, теперь у него много друзей и интересов, он любит что-то свое, книги или динозавров, конструкторы или бегать. Сейчас ребенку нужна помощь от окружения чтобы стать сильным человеком, знающем чего хочет и сможет уверенно идти к своим целям. Длительность 2,5 ч.



Сериал 5 лет 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.