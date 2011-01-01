Декор своими руками (сериал, 2011) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

Wink
Декор своими руками
4-й сезон
10-я серия

2011, 5 идей для детской. Ясашные
0+

О сериале

Все родители мечтают о красивой и комфортной комнате для своего ребенка. Ведущая Светлана Соловых в компании с дизайнерами приходит в гости к семьям и помогает сделать детскую ярче и удобнее.

Страна
Россия
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

