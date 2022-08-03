44 котенка. Сезон 2. Серия 6
Wink
Детям
44 котенка
2-й сезон
6-я серия

44 котенка (мультсериал, 2018) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

8.82018, 44 Gatti
Мультсериалы, Приключения6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

«Кис-кис-коты» — это почти что «ливерпульская четвeрка», только итальянская и состоящая исключительно из котиков. Лампо, Миледи, Пончик и Пилу играют собственную музыку, а свободное от репетиций время посвящают приключениям и поддержке пушистых братьев, которым необходима помощь.

Страна
Италия, Канада
Жанр
Комедия, Мюзикл, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких, Музыка
Качество
SD
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «44 котенка»