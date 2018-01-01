44 котенка. Сезон 2. Серия 29
Wink
Детям
44 котенка
2-й сезон
29-я серия

44 котенка (мультсериал, 2018) сезон 2 серия 29 смотреть онлайн

8.82018, 44 Gatti
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

«Кис-кис-коты» — это почти что «ливерпульская четвeрка», только итальянская и состоящая исключительно из котиков. Лампо, Миледи, Пончик и Пилу играют собственную музыку, а свободное от репетиций время посвящают приключениям и поддержке пушистых братьев, которым необходима помощь.

Сериал 44 котенка 2 сезон 29 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Италия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «44 котенка»