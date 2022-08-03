3D Fitness. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
3D Fitness
1-й сезон
9-я серия

3D Fitness (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

8.72020, 3D Fitness
ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

3D Fitness - последний американский тренд для тех, кто мечтает о красивых формах. Упражнения выполняются в трeх плоскостях, разгоняют метаболизм, запускают процесс жиросжигания в проблемных зонах. Интенсивная круговая тренировка и суперсеты буквально лепят тело мечты, прорабатывая рельеф и укрепляют мышцы. Откройте для себя новое качество фитнеса в формате 3D.

Жанр
ТВ-шоу
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг