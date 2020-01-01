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3D Fitness (сериал, 2020) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
8.72020, 3D Fitness
ТВ-шоу12+
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Сюжет
3D Fitness - последний американский тренд для тех, кто мечтает о красивых формах. Упражнения выполняются в трeх плоскостях, разгоняют метаболизм, запускают процесс жиросжигания в проблемных зонах. Интенсивная круговая тренировка и суперсеты буквально лепят тело мечты, прорабатывая рельеф и укреп�ляют мышцы. Откройте для себя новое качество фитнеса в формате 3D.
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