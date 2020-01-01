3D Fitness. Сезон 1. Серия 12
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3D Fitness (сериал, 2020) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

8.72020, 3D Fitness
ТВ-шоу12+

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Сюжет

3D Fitness - последний американский тренд для тех, кто мечтает о красивых формах. Упражнения выполняются в трeх плоскостях, разгоняют метаболизм, запускают процесс жиросжигания в проблемных зонах. Интенсивная круговая тренировка и суперсеты буквально лепят тело мечты, прорабатывая рельеф и укрепляют мышцы. Откройте для себя новое качество фитнеса в формате 3D.

Сериал 3D Fitness 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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