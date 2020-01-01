3D Fitness (сериал, 2020) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

3D Fitness - последний американский тренд для тех, кто мечтает о красивых формах. Упражнения выполняются в трeх плоскостях, разгоняют метаболизм, запускают процесс жиросжигания в проблемных зонах. Интенсивная круговая тренировка и суперсеты буквально лепят тело мечты, прорабатывая рельеф и укрепляют мышцы. Откройте для себя новое качество фитнеса в формате 3D.



