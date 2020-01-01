30 сребреников. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
30 сребреников
1-й сезон
5-я серия
8.22020, 30 Monedas
Ужасы, Триллеры18+

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30 сребреников (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Мистическая драма от создателя «Печальной баллады для трубы» Алекса де ла Иглесиа. Отец Вергара, экзорцист с криминальным прошлым, приезжает в захолустный испанский городок. Он собирается начать новую жизнь: как минимум, забыть темные моменты прошлого, однако скоро его настигнут враги. Кроме того, местная реальность начинает искажаться под воздействием проклятой монеты…

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Информация

Страна
Испания
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «30 сребреников»