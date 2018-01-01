3 года. Серия 4
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3 года (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2018, 3 года. Серия 4
Воспитание детей0+

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Сюжет

Ребенок уже стал совсем взрослым. Он испытывает такие же сложные эмоции как взрослый, но еще не способен себя понять и объяснять свои чувства окружающим. Смотрите видеоролики и они вас вдохновят на то, как организовать режим дня, как прививать полезные привычки, как не уставать вам. Длительность 2,5 ч.

Сериал 3 года 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Воспитание детей

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