3 года. Серия 10
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3 года (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2018, 3 года. Серия 10
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ребенок уже стал совсем взрослым. Он испытывает такие же сложные эмоции как взрослый, но еще не способен себя понять и объяснять свои чувства окружающим. Смотрите видеоролики и они вас вдохновят на то, как организовать режим дня, как прививать полезные привычки, как не уставать вам. Длительность 2,5 ч.

Сериал 3 года 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

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