25 Самые красивые и простые ПРИЧЕСКИ НА 1 СЕНТЯБРЯ / 25 COOL HAIRSTYLES TO MAKE UNDER A MINUTE
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Sveta Rash
1-й сезон
25 Самые красивые и простые ПРИЧЕСКИ НА 1 СЕНТЯБРЯ / 25 COOL HAIRSTYLES TO MAKE UNDER A MINUTE

Sveta Rash (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.62021, 25 Самые красивые и простые ПРИЧЕСКИ НА 1 СЕНТЯБРЯ / 25 COOL HAIRSTYLES TO MAKE UNDER A MINUTE
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Сюжет

Привет! Не умеешь заплетать себе косы и делать разные прически??? Тогда тебе стоит заглянуть на мой канал! Я с удовольствием поделюсь с тобой своими навыками по созданию разных причесок своими руками! Французские косы, прически для школы и работы, праздничные прически, простые и легкие прически на каждый день, прически с плетением и многие другие!

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