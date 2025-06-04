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Wink
Сериалы
20/20
1-й сезон
1-я серия
20/20 (сериал, 1978) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
1978, 20/20. Сезон 1. Серия 1
Документальный
18+
Эта серия пока недоступна
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О сериале
Страна
США
Жанр
Документальный
Рейтинг
—
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6.8
IMDb
Актёры и съёмочная группа сериала «20/20»
ДС
Джон
Стоссел
Актёр
ДК
Джон
Куиньонес
Актёр
ЭВ
Элизабет
Варгас
Актриса
БР
Брайан
Росс
Актёр
ДМ
Дэвид
Мьюир
Актёр
ЭР
Эми
Робач
Актриса
ДР
Дебора
Робертс
Актриса
КП
Ким
Пауэрс
Сценарист
СБ
Стив
Брэнд
Сценарист
КР
Крэйг
Ривера
Продюсер
БД
Брайан
Дж. Кэйси
Композитор
МК
Мэттью
Кайченский
Композитор