2019: Предсказания. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
2019: Предсказания
1-й сезон
4-я серия

2019: Предсказания (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

2016, 2019: Предсказания. Сезон 1. Серия 4
Документальные, ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Документальный фильм о том, что ждет россиян в наступающем году Желтой Свиньи, какие преобразования, потрясения и победы произойдут в нашей стране и мире? Ответы на многие вопросы дадут астрологи, предсказатели и ясновидящие.

Сериал 2019: Предсказания 1 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг