2019: Предсказания (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
2016, 2019: Предсказания. Сезон 1. Серия 1
Документальные, ТВ-шоу18+
Сезоны и серии
Сюжет
Документальный фильм о том, что ждет россиян в наступающем году Желтой Свиньи, какие преобразования, потрясения и победы произойдут в нашей стране и мире? Ответы на многие вопросы дадут астрологи, предсказатели и ясновидящие.
Сериал 2019: Предсказания 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.