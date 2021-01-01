200 000 подписчиков. Конкурс на 6500 гемов
Wink
Сериалы
AuRuM TV
1-й сезон
200 000 подписчиков. Конкурс на 6500 гемов

AuRuM TV (сериал, 2021) сезон 1 серия 1986 смотреть онлайн

8.32021, 200 000 подписчиков. Конкурс на 6500 гемов
Блог, Игры18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

▶ Более 5 лет посвятил играм Supercell. ▶ Официальный ютубер по Brawl Stars. ▶ Ностальгия по Clash Royale и Clash of Clans.

Жанр
Блог, Игры

Рейтинг