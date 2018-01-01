Հատուցում(Կոռուպցիա2) (Возмездие, Коррупция 2) (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Հատուցում(Կոռուպցիա2) (Возмездие, Коррупция 2). Сезон 1. Серия 10
Сериалы
Հատուցում(Կոռուպցիա2) (Возмездие, Коррупция 2)
1-й сезон
10-я серия
2018, Հատուցում(Կոռուպցիա2)
Криминал, Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Հերոսը օրինապահ մարմնի աշխատակից է ով 2018թ.-ի հեղափոխությունից հետո դուրս է գալիս աշխատանքից և մեկնում ԱՄՆ, ապա կրկին վերադառնում է հայրենիք, որտեղ և հավաքում է ազգայնականների ջոկատ և պայքարում ներպետական դավաճանների դեմ՝ անտեսելով անգամ բարեկամական կապերը։

Страна
Армения
Жанр
Боевик, Криминал
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг