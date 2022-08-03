2 Оторвы на престоле. Сезон 2. Серия 3
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2 Оторвы на престоле (сериал, 2019) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

2019, 2 Dope Queens
Комедия, ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Внимание! Сериал доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Популярный комедийный подкаст 2 Dope Queens добрался до экранов в виде сериала. Создательницы шоу рассказывают об отношениях с белыми парнями, жизни в Нью-Йорке, районах с лучшей пиццей и многом другом.

Страна
США
Жанр
Комедия, ТВ-шоу
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

6.0 IMDb