2 Оторвы на престоле. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
2 Оторвы на престоле
1-й сезон
1-я серия

2 Оторвы на престоле (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2018, 2 Dope Queens
Комедия, ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Внимание! Сериал доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Популярный комедийный подкаст 2 Dope Queens добрался до экранов в виде сериала. Создательницы шоу рассказывают об отношениях с белыми парнями, жизни в Нью-Йорке, районах с лучшей пиццей и многом другом.

Страна
США
Жанр
Комедия, ТВ-шоу
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

6.0 IMDb