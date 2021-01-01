Anna Sheina (сериал, 2021) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн

Приключенческий детский мультсериал о настоящих героях нашего времени — курьерах из волшебной страны. Работники «Улетной доставки» — профессионалы своего дела. Они способны понять, что хотят их клиенты, по самому неточному и расплывчатому описанию. Они устроят концерт местной рок-звезды и соберут из невероятных ингредиентов бомбочку для ванны. Доставят окна и соберут из писем настоящие книги. А если вдруг их налаженному процессу что-то помешает — быстро разберутся с проблемой и возобновят работу. Отправиться в мир Шу и познакомиться с этими удивительными курьерами можно, если смотреть все серии мультфильма «Улетная доставка!» (2022) онлайн в сервисе Wink.



