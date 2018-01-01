2 года (сериал, 2018) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

2 года. Серия 14
2 года
2-й сезон
14-я серия

2018, 2 года. Серия 14
О сериале

Ребенок так быстро всему учится, он моментально впитывает речь, поведение и сложные эмоции. Все также важен его здоровый сон, питание, и на новый план выходит важность подготовленной среды. Все что окружает ребенка может ему помогать или мешать развитию. Длительность 2,5 ч.

