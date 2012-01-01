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1812
1-й сезон
2-я серия

1812 (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2012, 1812. Серия 2
Документальный12+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Проект рассказывает об одной из самых ярких страниц российской истории – Отечественной войне 1812 года. Архитектурные экстерьеры и интерьеры, особенности ландшафта мест, где происходили события, показаны с максимальной исторической достоверностью.

Сериал 1812 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.4 IMDb