1 год (сериал, 2018) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн
2018, 18 - 24 месяца. Серия 13
Воспитание детей0+
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Сюжет
Период младенчества уже давно позади, и ребенок начинает играть активную роль в дне семьи постоянно высказывая свои мысли и вопросы всем взрослым. Психическая энергия растет огромными темпами, и приходит время занимать ребенка различными занятиями подходящими этому периоду.
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