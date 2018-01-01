18 - 24 месяца. Серия 13
Wink
Сериалы
1 год
2-й сезон
13-я серия

1 год (сериал, 2018) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

2018, 18 - 24 месяца. Серия 13
Воспитание детей0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Период младенчества уже давно позади, и ребенок начинает играть активную роль в дне семьи постоянно высказывая свои мысли и вопросы всем взрослым. Психическая энергия растет огромными темпами, и приходит время занимать ребенка различными занятиями подходящими этому периоду.

Сериал 18 - 24 месяца 2 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Воспитание детей

Рейтинг