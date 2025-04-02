WinkСериалы13 причин почему1-й сезон1-я серия
13 причин почему (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2017, 13 причин почему. Сезон 1. Серия 1
Триллер, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Однажды Клэй Дженсен находит на пороге своего дома коробку с аудиокассетами, записанными Ханной Бейкер. Он был влюблен в эту девушку в школе, пока она однажды не покончила жизнь самоубийством. В своих записях Ханна указала 13 причин, которые толкнули её на это. И Клэй — одна из них.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb
- КПРежиссёр
Кайл
Патрик Альварес
- ДЮРежиссёр
Джессика
Ю
- ГАРежиссёр
Грегг
Араки
- ММРежиссёр
Майкл
Моррис
- КЛАктриса
Кэтрин
Лэнгфорд
- АБАктриса
Алиша
Боэ
- Актёр
Майлс
Хейзер
- БФАктёр
Брэндон
Флинн
- Актёр
Девин
Друид
- ДМАктёр
Дилан
Миннетт
- ДПАктёр
Джастин
Прентис
- КУАктриса
Кейт
Уолш
- ДЛАктёр
Дерек
Люк
- КНАктёр
Кристиан
Наварро
- ЭОСценарист
Эванджелин
Ордаз
- МУСценарист
Мфонисо
Удофия
- Продюсер
Стив
Голин
- Продюсер
Селена
Гомес
- ТХПродюсер
Томас
Хиггинс
- НВХудожница
Натали
Вайнман
- УБХудожник
Уильям
Бадж
- ФХМонтажёр
Филип
Харрисон
- ЛТМонтажёр
Лео
Тромбетта
- БАКомпозитор
Брендан
Анджелидес