13 причин почему (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Однажды Клэй Дженсен находит на пороге своего дома коробку с аудиокассетами, записанными Ханной Бейкер. Он был влюблен в эту девушку в школе, пока она однажды не покончила жизнь самоубийством. В своих записях Ханна указала 13 причин, которые толкнули её на это. И Клэй — одна из них.

