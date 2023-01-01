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12 стульев
1-й сезон
3-я серия

12 стульев (сериал, 1976) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

1976, 12 стульев. Серия 3
Комедии12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Ироничное и смешное представление, в котором парочка авантюристов охотится за стульями работы мастера Гамбса.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «12 стульев»