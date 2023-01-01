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12 стульев
1-й сезон
1-я серия

12 стульев (сериал, 1976) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

1976, 12 стульев. Серия 1
Комедия12+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Ироничное и смешное представление, в котором парочка авантюристов охотится за стульями работы мастера Гамбса.

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Страна
СССР
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «12 стульев»