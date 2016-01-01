12 обезьян. Сезон 2. Серия 6
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12 обезьян
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12 обезьян (сериал, 2016) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

8.72016, 12 Monkeys
Фантастика, Зарубежные18+

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Сюжет

В 2017 году смертоносный вирус выкосил полчеловечества, и земная цивилизация оказалась под угрозой уничтожения. В 2043 году ученые отправляют обычного уголовника Джеймса Коула в 2013-й, чтобы тот нашел и убил создателя бациллы Лиланда Фроста. События принимают неожиданный поворот.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «12 обезьян»

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