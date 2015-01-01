12 обезьян. Сезон 1. Серия 11
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12 обезьян (сериал, 2015) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

8.72015, 12 Monkeys
Фантастика, Триллеры18+

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Сюжет

В 2017 году смертоносный вирус выкосил полчеловечества, и земная цивилизация оказалась под угрозой уничтожения. В 2043 году ученые отправляют обычного уголовника Джеймса Коула в 2013-й, чтобы тот нашел и убил создателя бациллы Лиланда Фроста. События принимают неожиданный поворот.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «12 обезьян»