Битва чемпионов (сериал, 2017) сезон 1 серия 0 смотреть онлайн

2017, 12. Битва Чемпионов. Группа D. Unique - YaTo Gaming
12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Глобальный киберспортивный турнир «Битва чемпионов» - официальный чемпионат мира по World of Tanks.
12 лучших команд мира, 6 игровых дней, 300 000
призового фонда, внимание нескольких миллионов зрителей по всему земному шару. Финал состоялся на WG Fest в Москве. Кто стал самым крутым танкистом мира? Смотри захватывающие бои танковых стражений бесплатно в "Интерактивном ТВ" от Ростелекома.
