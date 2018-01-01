12 - 18 месяцев. Серия 5
Wink
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1 год (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2018, 12 - 18 месяцев. Серия 5
Воспитание детей0+

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Сюжет

У вашего ребенка выходит на первый план формирование будущей речи. Речь это не только способ коммуникации с окружающими, но и форма будущих мыслей и размышлений ребенка самим с собой. Раскройте эти и другие тайны развития и способы поддержки ребенка в серии видеороликов.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Воспитание детей

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