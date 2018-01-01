1 год (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

У вашего ребенка выходит на первый план формирование будущей речи. Речь это не только способ коммуникации с окружающими, но и форма будущих мыслей и размышлений ребенка самим с собой. Раскройте эти и другие тайны развития и способы поддержки ребенка в серии видеороликов.



Сериал 12 - 18 месяцев 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.