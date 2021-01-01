11 сентября: 20 лет спустя (сериал, 2021) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

11 сентября: 20 лет спустя. Серия 13
11 сентября: 20 лет спустя
1-й сезон
13-я серия

2021, 11 сентября: 20 лет спустя. Серия 13
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Террористическая атака на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года стала одним из самых мрачных дней в истории Америки. Двадцать лет спустя мы оглядываемся назад на это ужасное событие и внимательно оцениваем его последствия.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
48 мин / 00:48

