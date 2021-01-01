11 сентября: 20 лет спустя (сериал, 2021) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
2021, 11 сентября: 20 лет спустя. Серия 12
Документальный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Террористическая атака на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года стала одним из самых мрачных дней в истории Америки. Двадцать лет спустя мы оглядываемся назад на это ужасное событие и внимательно оцениваем его последствия.
Сериал 11 сентября: 20 лет спустя 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.