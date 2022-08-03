100 дней (сериал, 2016) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн

Богатый строительный застройщик пропал без вести, и его дело поручено молодому, амбициозному полицейскому с безупречной репутацией. В ходе расследования он сталкивается с красивой, роковой женщиной, чье обаяние заманивает всех в ловушку, что приводит к компрометирующим и опасным ситуациям. Именно она становится главной подозреваемой в убийстве. Однако история намного запутанней, чем кажется на первый взгляд. Обе стороны вовлечены в опасную игру разума, противоречивые свидетельства заставляют полицейского начать сомневаться в своем собственном суждении.

