10-11 класс. Русский Язык (ЕГЭ) (сериал, 2019) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн
6.72019, Урок 5
Образовательные0+
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В этом видео мы продолжаем говорить про сочинение и про самую сложную его часть – комментарий, как верно его написать и не потерять баллы
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