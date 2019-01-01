Урок 5
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10-11 класс. Русский Язык (ЕГЭ)
Работа с текстом: Сочинение
Урок 5

10-11 класс. Русский Язык (ЕГЭ) (сериал, 2019) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

6.72019, Урок 5
Образовательные0+
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Сезоны и серии

ОрфографияГрамматические, синтаксические, речевые нормыПунктуацияРабота с текстом: Сочинение

Сюжет

В этом видео мы продолжаем говорить про сочинение и про самую сложную его часть – комментарий, как верно его написать и не потерять баллы
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Информация

Качество
Full HD
Жанры
Образовательные

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