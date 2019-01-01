10-11 класс. Русский Язык (ЕГЭ) (сериал, 2019) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн
6.72019, Урок 3
Образовательные0+
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Сюжет
В этом видео мы разберем лексические и синтаксические средства выразительности, которые помогут нам заполнить рецензию
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