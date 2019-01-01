Урок 3
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10-11 класс. Русский Язык (ЕГЭ)
Работа с текстом: Сочинение
Урок 3

10-11 класс. Русский Язык (ЕГЭ) (сериал, 2019) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

6.72019, Урок 3
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

ОрфографияГрамматические, синтаксические, речевые нормыПунктуацияРабота с текстом: Сочинение

Сюжет

В этом видео мы разберем лексические и синтаксические средства выразительности, которые помогут нам заполнить рецензию
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Информация

Качество
Full HD
Жанры
Образовательные

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