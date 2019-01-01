Урок 6
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10-11 класс. Математика (ЕГЭ)
Геометрия
Урок 6

10-11 класс. Математика (ЕГЭ) (сериал, 2019) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

6.92019, Урок 6
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Текстовые задачиАлгебраГеометрия

Сюжет

Полностью разбирается формат работы с заданиями на комбинации окружности с разными планиметрическими фигурами: треугольником, четырeхугольником, шестиугольником.
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Информация

Качество
Full HD
Жанры
Образовательные

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