10-11 класс. Математика (ЕГЭ) (сериал, 2019) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Полностью разбирается формат работы с заданиями на комбинации окружности с разными планиметрическими фигурами: треугольником, четырeхугольником, шестиугольником.

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