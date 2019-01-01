Урок 2
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10-11 класс. Математика (ЕГЭ)
Алгебра
Урок 2

10-11 класс. Математика (ЕГЭ) (сериал, 2019) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

6.92019, Урок 2
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Текстовые задачиАлгебраГеометрия

Сюжет

Закладываются основные понятия тригонометрических функций, полностью разбирается формат работы с заданиями на нахождение тригонометрических значений в геометрических фигурах, элементов фигур при известных тригонометрических значениях, теорема синусов и косинусов.
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Информация

Качество
Full HD
Жанры
Образовательные

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