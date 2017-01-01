Битва чемпионов (сериал, 2017) сезон 1 серия 0 смотреть онлайн

Глобальный киберспортивный турнир «Битва чемпионов» - официальный чемпионат мира по World of Tanks.

12 лучших команд мира, 6 игровых дней, 300 000

призового фонда, внимание нескольких миллионов зрителей по всему земному шару. Финал состоялся на WG Fest в Москве. Кто стал самым крутым танкистом мира? Смотри захватывающие бои танковых стражений бесплатно в "Интерактивном ТВ" от Ростелекома.



