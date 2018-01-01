До 1 года (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

0 - 3 месяца. Серия 7
До 1 года
1-й сезон
7-я серия

Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Многие ученые сходятся во мнении, что первые месяцы после рождения закладывают базовые установки в будущем жизни человека. Серия этих роликов создана, чтобы мама и папа смогли реализовать свою помощь и заботу во всех аспектах в первые дни жизни ребенка.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Качество
SD
Время
8 мин / 00:08

