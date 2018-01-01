До 1 года (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2018, 0 - 3 месяца. Серия 6
Воспитание детей0+
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Сюжет
Многие ученые сходятся во мнении, что первые месяцы после рождения закладывают базовые установки в будущем жизни человека. Серия этих роликов создана, чтобы мама и папа смогли реализовать свою помощь и заботу во всех аспектах в первые дни жизни ребенка.
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