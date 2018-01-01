До 1 года (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Многие ученые сходятся во мнении, что первые месяцы после рождения закладывают базовые установки в будущем жизни человека. Серия этих роликов создана, чтобы мама и папа смогли реализовать свою помощь и заботу во всех аспектах в первые дни жизни ребенка.



Сериал 0 - 3 месяца 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.