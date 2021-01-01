\
Wink
Сериалы
Flynutrition
1-й сезон
15185-я серия

Flynutrition (сериал, 2021) сезон 1 серия 15185 смотреть онлайн

2021, \
Блог18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В этом блоге Денис Семенихин рассказывает о том, как нужно питаться для создания оптимальной физической формы. Вся информация о компонентах пищи, таких как белки, углеводы, жиры, вода, витамины, минералы, клетчатка и др, и их правильных пропорциях содержится в этом блоге

Сериал \ 1 сезон 15185 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Блог

Рейтинг