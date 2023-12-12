Формирование художественного качества в произведении начинается тогда, когда режиссёр погружается внутрь состояния человека. И изначальную глубину этого процесса определяет канон — именно на нём держится вся структура фильма: мать любит дитя, отец — своего отца, брат соперничает с братом. Внутри таких канонических структур всегда есть простор для работы с этикой и эстетикой. Но можно ли отходить от канона и что из этого получится? Должен ли режиссёр поднимать острые социальные темы? Рассуждает Александр Сокуров — кинорежиссёр, многократный лауреат различных премий, среди которых премии Каннского и Венецианского кинофестивалей.

