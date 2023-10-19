Վրիժառու 2 (Мститель 2). Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Վրիժառու 2 (Мститель 2)
1-й сезон
5-я серия
8.22010, Վրիժառու 2
Драма18+

Эта серия пока недоступна

Վրիժառու 2 (Мститель 2) (сериал, 2010) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Գլխավոր հերոսին՝ Գոռին սպանության համար դատապարտել են ազատազրկման, սակայն կա հատուկ նշանակության ծրագիր և հարկավոր է մեկնել ԱՄ նահանգներ, որտեղ գտնվում է հանցագործ պատգամավորի եղբայրն:
Այստեղ որոշում է կայացում Ամերիկայի հատուկ նշանակության մարմինների կողմից՝ Գոռին, որպես գաղտնի գործակալ բանտից հանել և տեղափոխել ԱՄՆ:
Հետաքրքիր պատմության նոր առավել հետարքիր զարգացումները:

Страна
США, Армения
Жанр
Драма
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
3.1 IMDb